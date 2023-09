Trovati tre lavoratori in “nero” su quattro presenti e il proprietario aveva fatto installare telecamere per controllare i dipendenti. Sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Stazione dell’Arma di Palma di Montechiaro, a fare l’ispezione in un supermercato di Palma, nell’ambito della campagna denominata “Controlli straordinari sommerso e sicurezza estate 2023”.

Il titolare del market, un trentacinquenne residente a Palma di Montechiaro, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

E’ ritenuto responsabile di violazione degli obblighi del datore di lavoro di informazione dei lavoratori, impiego di lavoratori irregolari e utilizzo di strumenti audiovisivi per controllare i lavoratori. Alla fine del controllo al trentacinquenne sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di ben 61.170 euro. I militari dell’Arma hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.