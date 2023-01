Impatta contro auto in sosta e si ribalta: giovane ferito

Va a sbattere contro una Mini Countryman in sosta e si ribalta su un fianco. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, che si è verificato ieri sera, lungo la via Gioeni ad Agrigento. Coinvolto un giovane alla guida di una Fiat Panda. Ha riportato, per sua fortuna, lievi traumi.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi l’intervento di un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha preso in consegna l’automobilista per le cure del caso. I poliziotti delle Volanti si sono occupati dei rilievi.