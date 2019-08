Immigrazione, prima notte a terra per 64 migranti della Mare Jonio

– Prima notte sulla terraferma per i 64 migranti sbarcati nella serata di ieri dalla Mare Jonio a Lampedusa. Dopo il via libera da parte del Viminale, dall’imbarcazione di Mediterranea sono scesi donne, (alcune in gravidanza), bambini e ammalati. I 64 hanno trascorso la notte nell’hotspot di contrada Imbriacola. A restare sulla nave in 34. E proprio la ong attraverso un tweet ha chiesto di fare sbarcare i naufraghi rimasti a bordo. “Ancora 34 naufraghi tra le onde in attesa di un porto sicuro” e’ il contenuto del messaggio accompangato dall’hastag “#FateliSbarcare”. (ITALPRESS).