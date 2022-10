Immigrazione clandestina, arrestati due scafisti

Il personale della Squadra Mobile di Agrigento, ha eseguito due fermi di indiziato di delitto, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, dalle investigazioni è emerso che 8 migranti, di cui 3 egiziani e 5 sudanesi, avrebbero avuto delle responsabilità da determinare la Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella, ad emettere altrettanti decreti di fermo.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito dello sbarco di 82 migranti avvenuto a Lampedusa il 17 agosto. In collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, sono state svolte numerose escussioni nei confronti di migranti, collocati in vari strutture d’Italia, grazie alle quali, è stata ricostruita la traversata, e identificati i membri dell’equipaggio.

Gli esiti della successiva attività investigativa, coordinati dal sostituto procuratore Giulia Sbocchia, ha permesso di raccogliere precisi e gravi elementi di prova a carico di otto stranieri, di età compresa tra i 20 ed i 37 anni, i quali in concorso tra loro, hanno trasportato nel territorio italiano 73 cittadini extracomunitari, per lo più originari del Bangladesh, conducendoli dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane, a bordo di un sovraffollato barcone di circa 12 metri, ed esponendoli a grave pericolo di vita.

Nello specifico i migranti erano costretti a navigare in precarie condizioni di sicurezza, in quanto la traversata è stata effettuata in assenza di dispositivi di salvataggio. Alcuni dei destinatari dei provvedimenti restrittivi, sono stati effettuati dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, ed i rispettivi provvedimenti, in seguito convalidati dal Gip. Attualmente altri soggetti sono attivamente ricercati.