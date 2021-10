“Immagina” da il benvenuto a Tamer: “simbolo di una Agrigento che può attratte competenze da tutto il mondo”

Arriva Tamer, grazie al programma Erasmus+ e all’associazione TTT, che aiuterà nei servizi di ricerca, reception e assistenza negli spazi Coworking di “IMMAGINA”.

Tamer si è laureato solo due mesi fa presso il Department of Tourism Management alla Alanya Alaaddin Keykubat University e ha scelto Agrigento come meta per fare esperienza e mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.

Ecco il suo messaggio pieno di amore verso la città di Agrigento, un messaggio che può veramente farci riflettere ed emozionare: “Mi chiamo Tamer Arıbal. Vengo dalla Turchia, mi sono laureato all’Alanya Alaaddin Keykubat University, Dipartimento di Management del Turismo 2 mesi fa. La mia università ha preparato un esame sull’Erasmus. Ho fatto di tutto per superare l’esame perché volevo una nuova esperienza all’estero. e ho superato questo esame. Ora sto facendo uno stage in un’azienda di Agrigento sul mio dipartimento. Con la sua struttura storica e architettonica Agrigento ha una bellezza oltre che magnifica. Ti consiglio di visitare la collina dove ci sono templi molto ben conservati che sono diversi tra loro.

Quando vieni nella città di Agrigento, non preoccuparti perché sei accolto da persone molto amichevoli e simpatiche che sono sempre lì per aiutarti e aiutarti. È molto facile trovare mercati e luoghi da visitare in città e tutto ciò di cui hai bisogno è vicino all’ufficio. Sono venuta per un tirocinio Erasmus e ora mi sto divertendo. Grazie.”

Immagina è lo spazio Coworking nel cuore di Agrigento, internet ad alta velocità, ampie scrivanie e tutti i servizi necessari in una community che vuole innovare Agrigento.