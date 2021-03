Imbrattato il cartello lavori del cantiere di un chiosco di prossima apertura

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta, per tentare di fare piena luce, dietro al ritrovamento di alcune X, realizzate con una bomboletta spray, a coprire le scritte del cartello di cantiere, con i dati sui lavori da eseguire, e le relative autorizzazioni, apposto davanti ad un chiosco sulla spiaggia, di prossima apertura, nei pressi del lungomare di San Leone.

Ad occuparsi della indagini i poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina. Gli investigatori, sembrano privilegiare l’ipotesi dell’avvertimento, ma in mancanza di certezze, non si esclude quella del raid vandalico, ad opera di un di alcuni ragazzi.

La struttura è attualmente in fase di costruzione, in attesa di accogliere l’attività lavorativa. Il raid è stato attuato, verosimilmente, in piena notte. Ignoti hanno raggiunto la zona e, da lì a poco, con l’uso della vernice spray, hanno imbrattato il cartello. Poi si sono allontanati velocemente. La scoperta, l’indomani mattina, da parte del titolare.

Quest’ultimo ha chiamato la polizia, e presentato una denuncia contro ignoti.