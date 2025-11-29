Momenti di panico, l’altra sera, all’interno della galleria Spinasanta, il tratto della strada statale 118 che collega Agrigento a Raffadali, dove un automobilista ha percorso quasi 500 metri contromano. Alla guida di una Fiat Punto, l’uomo ha imboccato l’ingresso sbagliato ignorando la segnaletica provvisoria imposta dai lavori in corso e il doppio senso alternato.

A notare la manovra è stato il conducente di un’altra auto che ha frenato bruscamente evitando l’impatto frontale. L’incidente stradale davvero è stato evitato per un soffio. Dopo essersi trovato davanti il veicolo che procedeva nel verso corretto, l’automobilista ha invertito la marcia ed è uscito dalla galleria come se nulla fosse.

