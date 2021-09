Imbarcazione affonda all’interno dell’area portuale

Un’imbarcazione è affondata nel porto di Licata. Non ci sono feriti. Si tratta di un natante da diporto, di colore bianco e blu, con tuga bianca, di 9 metri circa. Secondo quanto reso noto dalla Guardia costiera, l’affondamento è avvenuto nei pressi del braccio di ponente del pontile galleggiante della darsena centrale.

Il Circomare di Licata, considerato che la presenza della barca colata a picco costituisce un pericolo per la navigazione, ha emesso un’ordinanza con la quale vieta “il transito, l’ormeggio e qualsivoglia attività marittima, per un raggio non inferiore a 50 metri, nel punto dove si è verificato l’incidente.