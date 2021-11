Segnalazioni di protesta sono giunte alla nostra redazione da parte di alcuni abitanti della via Giovanni XXIII, piazza Diodoro Siculo e via Minerva, ad Agrigento. “Da alcuni giorni-dicono i residenti- la pubblica illuminazione viene accesa con notevole ritardo e rimane fino a mattina inoltrata. Questo comporta un pericolo per gli abitanti che chiedono un intervento per ripristinare la regolaerità del servizio.”