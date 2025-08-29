L’Akragas SLP esprime grande soddisfazione per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e illuminazione dello stadio Esseneto. “Dopo decenni di attesa, finalmente la nostra casa sportiva tornerà ad essere un punto di riferimento moderno e funzionale per tutti i tifosi e per la città”, si legge nella nota ufficiale della società agrigentina. “Ringraziamo tutta l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno, la loro competenza e dedizione a rendere possibile questo storico risultato – si legge ancora -. Questo intervento non riguarda solo lo sport, ma l’identità della comunità biancazzurra, che troverà nello stadio un luogo sicuro, moderno e sostenibile per vivere emozioni e seguire le proprie squadre”. “Ci auguriamo che i lavori procedano spediti e senza intoppi: la società è pronta a collaborare affinché tutto si svolga senza creare disagi e nei tempi previsti”, conclude la nota.

