Ormai sempre più spesso si sente parlare di energia green, ma di cosa si tratta precisamente? L’energia green è prodotta o generata utilizzando risorse naturali, come ad esempio il vento, il sole, l’acqua e la biomassa.

Questa energia è rinnovabile e pulita, ovvero, è priva di emissioni. Ciò significa, in altre parole, che facendo ricorso a fornitori luce e gas “green” è possibile non solo risparmiare ma anche ridurre l’impatto sull’ambiente.

L’energia rinnovabile può essere utilizzata letteralmente da chiunque, per alimentare un’azienda, un intero edificio o la propria abitazione, ma anche infrastrutture complesse e articolate come ad esempio aeroporti, stazioni e centri commerciali.

Tipo di prezzo

Le offerte luce e gas possono avere prezzo fisso, indicizzato, oppure prevedere una formula “tutto compreso”. Le differenze sono:

Prezzo bloccato : nelle offerte a prezzo bloccato, il fornitore di luce e gas stabilisce un prezzo che rimane invariato per tutta la durata del contratto (di solito almeno un anno). Queste tariffe permettono di evitare sorprese in caso di rialzi nel mercato della materia prima, tuttavia non permettono nemmeno di usufruire di eventuali ribassi;

: nelle offerte a prezzo bloccato, il fornitore di luce e gas stabilisce un prezzo che rimane invariato per tutta la durata del contratto (di solito almeno un anno). Queste tariffe permettono di evitare sorprese in caso di rialzi nel mercato della materia prima, tuttavia non permettono nemmeno di usufruire di eventuali ribassi; Prezzo indicizzato : le offerte a prezzo variabile prevedono delle oscillazioni nel tempo, in genere ogni trimestre. Infatti, in questo caso il prezzo della materia prima gas o energia elettrica dipende da un indice scelto dal fornitore, e indicato sul contratto. Pertanto, con queste tariffe è possibile sia risparmiare che avere prezzi più alti rispetto alle tariffe bloccate, ma non è possibile saperlo in anticipo poiché il mercato è imprevedibile;

: le offerte a prezzo variabile prevedono delle oscillazioni nel tempo, in genere ogni trimestre. Infatti, in questo caso il prezzo della materia prima gas o energia elettrica dipende da un indice scelto dal fornitore, e indicato sul contratto. Pertanto, con queste tariffe è possibile sia risparmiare che avere prezzi più alti rispetto alle tariffe bloccate, ma non è possibile saperlo in anticipo poiché il mercato è imprevedibile; Offerte tutto compreso: queste tariffe in genere sono previste per il gas: i fornitori permettono ai clienti di consumare una quantità di gas prestabilita, offrendo delle “taglie” tra cui scegliere (ad esempio S, M, L ecc.) in base ai consumi stimati. Non sempre, però, è possibile cambiare taglia durante il contratto, in caso di esigenze differenti.

Canali di contatto

Un aspetto che si tende a sottovalutare quando si sceglie un fornitore sono i contatti. Ogni fornitore, in genere, dispone di diversi canali, ognuno adatto a specifiche esigenze, dal tradizionale numero verde alla chat sul sito, fino all’app dedicata, passando per i social.

Bisogna assicurarsi che tutti questi strumenti siano disponibili, per ricevere l’assistenza necessaria in caso di malfunzionamenti e altri problemi. Non bisogna trascurare nemmeno il tempo di risposta da parte degli operatori: indipendentemente dal canale scelto, un servizio clienti efficiente deve garantire tempi di attesa minimi e fornire risposte efficaci.

Perché scegliere energia green

L’utilizzo dell’energia rinnovabile implica diversi benefici che ne motivano la scelta da parte di molti. In primo luogo, questa ha un impatto positivo sull’ecosistema, pertanto, maggiore il suo utilizzo, minore è l’impronta ambientale.

L’energia rinnovabile riduce l’inquinamento atmosferico e migliora la qualità dell’aria. Un altro aspetto importante è che quest’energia è illimitata. Infatti l’energia verde viene generata da fonti rinnovabili infinite, come ad esempio l’eolico, il solare ecc. Infine, aumenta la sicurezza energetica nazionale riducendo la dipendenza energetica dell’Italia da Paesi terzi, con una possibile conseguente diminuzione dell’oscillazione dei prezzi energetici.