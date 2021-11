Ilaria Cucchi e la sua forza per la verità

Parla del fratello come un ragazzo come tanti che ha commesso degli errori da cui più volte si è rialzato “ ma l’ultima volta non gli è stato permesso perché è stato ucciso come uno tra gli ultimi”. Lo sguardo di Ilaria Cucchi è quello di una donna decisa che ha portato avanti una battaglia: trovare la verità per Stefano.

La drammatica storia di Stefano Cucchi, la sua morte, avvenuta il 22 ottobre 2009, e la forza che ha portato a galla la verità vengono ripercorse, passo dopo passo, dallo scrittore Andrea Franzoso e da Ilaria Cucchi, con l’avvocato Fabio Anselmo, in un libro. Il volume intitolato “Stefano – Una lezione di giustizia” sarà presentato martedì prossimo, 30 novembre alle 9, nell’auditorium Rosario Livatino del Polo Universitario di Agrigento, in contrada Calcarelle. L’incontro è stato organizzato dal liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. “Ho scritto questo libro – ci ha detto Ilaria Cucchi- perché non si dimentichi che anche chi ha commesso un errore deve essere tutelato dallo Stato. Ci sono diritti inviolabili che non possono essere dimenticati nemmeno in condizioni di detenzione”.