Il Wwf raccoglie olive dall’orto botanico e dona l’olio alla Caritas

AGRIGENTO. Il Wwf ha consegnato alla Caritas di Agrigento 70 litri di olio extravergine di oliva ricavato dalla raccolta delle olive all’orto botanico. Il valore di quanto consegnato è di circa 500 euro e per questo, la presidente della Caritas, Simona Vella, ha avuto parole di ringraziamento per il Wwf Sicilia Area Mediterranea, presieduto da Giuseppe Mazzotta. Tutto nasce dalla richiesta d’aiuto lanciata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha in gestione il Giardino Botanico, affinché le associazioni di volontariato potessero raccogliere i frutti di questo bellissimo parco per poterne fare dono alle attività di solidarietà sociale. E così è partita la richiesta dal Wwf ai responsabili, Ignazio Gennaro e Giovanni Alletto, dell’ex Provincia, con i quali sono stati concordati orari e giorni. Al Wwf si sono associati i volontari del “Team Spiagge Pulite” e i “Ragazzi della Trinacria”, senza i quali non si sarebbero potuti raccogliere più di 4 quintali di olive. “Questa è la bellezza di essere volontari – dice Mazzotta – offrendosi gratuitamente per porre in essere azioni positive e servire da traccianti per un futuro rigoglioso, come la nostra terra merita. Il Wwf Sicilia area Mediterranea ha in programma, per il prossimo futuro e quando ci saranno le condizioni, di sviluppare attività di animazione sociale per valorizzare l’orto botanico di Agrigento, vero scrigno tutto da scoprire, che nasconde natura, artificio, bellezza, storia, mito e leggenda. La bellezza vincerà su tutto e Agrigento di bellezza è piena”.