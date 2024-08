Tutto pronto per i due concerti de Il Volo alla Valle dei Templi di Agrigento, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. L’ingresso per gli spettacoli avverrà esclusivamente dalla biglietteria del Tempio di Giunone, di via Panoramica dei Templi. Questi gli orari di ingresso: Sabato 31 agosto a partire dalle ore 19:30 ed entro e non oltre le ore 20:15.

Domenica 1 settembre a partire dalle ore 19 ed entro e non oltre le ore 19:45. “Si prega di rispettare gli orari indicati per garantire un’esperienza piacevole a tutti i partecipanti. Grazie per la collaborazione”, si legge in una nota del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.