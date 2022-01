Il virus corre e finiscono i posti letto, sanità provinciale al collasso

Servono urgentemente medici al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Adesso, subito, con qualsiasi modalità lecita. I due (2!) che operano per turno sono sottoposti a un lavoro immondo, assediati dalle legittime esigenze di una platea di utenti fuori controllo. Una situazione insostenibile, indegna per un paese civile. Tutto il resto sono minchiate da bar o social. Riferisce con un post pubblico il giornalista Francesco Di Mare.

Intanto l’Asp è al lavoro per contenere l’emergenza, le parole del commissario provinciale Mario Zappia nel tradizionale punto settimanale realizzato dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale Mario Zappia, non sono certo rassicuranti: ci sono 5mila persone colpite dal Covid-19 in provincia di Agrigento e posti letto dei reparti covid sono pieni: in particolare sono occupati 39 posti letto su 42 in reparto e 10 su 10 in terapia intensiva a Ribera, mentre ad Agrigento i posti occupati sono 23 su 30. I lavori per trovare nuovi spazi sempre al “Parlapiano” si sono tra l’altro momentaneamente rallentati a causa della diffusione del Covid tra gli operatori al lavoro. Vanno bene al momento i vaccini, ma non tra i più piccoli. “Questo – dice Zappia – preoccupa soprattutto in vista della ripartenza dell’attività scolastica”. GUARDA IL VIDEO