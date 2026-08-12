L’ennesimo raid compiuto da delinquenti nelle campagne dell’Agrigentino. L’ultimo in ordine di tempo un vigneto raso al suolo in un fondo agricolo a Ravanusa. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe ad oltre 150 mila euro e non sarebbe coperto da assicurazione.

A fare la scoperta è stato il proprietario al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. E i militari dell’Arma indagano per ricostruire quanto successo e tentare di dare un nome ai responsabili.

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