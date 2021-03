Il vice ministro alle infrastrutture Bellanova venerdì nell’ agrigentino

Venerdi 26 marzo il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Teresa Bellanova, e il presidente dei Senatori di Italia Viva, Davide Faraone, visiteranno la provincia di Agrigento per degli incontri istituzionali. Alle 16 .00 è previsto un incontro tra gli attivisti e i rappresentanti dei comitati di Italia Viva ad Agrigento nel pieno rispetto del distanziamento e delle normative anti Covid, presso l’hotel Dioscuri di San Leone, per parlare di infrastrutture. A seguire, alle 17, si terrà la conferenza stampa. Entrambi gli eventi verranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Italia Viva Sicilia, consentendo a tutti la partecipazione.

Alle 19.00 si terrà l’incontro con i sindaci del territorio presso il Comune di Sambuca.