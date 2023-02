Il Vespa club di Agrigento “adotta” tre aiuole del viale della Vittoria

Sarà il Vespa club di Agrigento a prendersi cura di tre aiuole della città, precisamente quelle poste nei pressi dell’incrocio tra il viale della Vittoria e Via Gramsci. Una proposta arrivata dal vice presidente Lillo Burgio e accolta dal presidente, Vincenzo Pisano (nella foto), e che ha avuto l’ok dall’intero consiglio direttivo. “Certo ci dobbiamo lavorare ancora un po’ per renderla bella- dice Pisano- ma sarà un bellissimo biglietto da visita e un orgoglio per tutto il nostro Vespa Club.” L’obiettivo dell’iniziativa “adotta un’aiuola” è quello di rendere i cittadini protagonisti della cura del verde pubblico e quindi artefici di una città più bella . Lo scorso anno , il consiglio comunale di Agrigento ha approvato all’unanimità il regolamento avente ad oggetto l’affidamento di aiuole, spazi verdi, orti urbani. Un percorso di affidamento, di gestione e condivisione dei beni comuni. Basta proporre una domanda in carta semplice all’ufficio parchi e aiuole, per richiedere in adozione aree destinate a verde dal Prg, aiuole, rotatoie, piccoli giardini e aree di pertinenza delle scuole, aree ludiche attrezzate per l’infanzia, aree incolte o abbandonate di proprietà comunale. Il programma di manutenzione viene concordato con l’amministrazione.