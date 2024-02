Il rinomato Verdura Resort, appartenente alla catena Rocco Forte Hotels e incastonato lungo la costa siciliana, si prepara ad aprire le porte per la sua 15ª stagione con una serie di esperienze straordinarie. Questo paradiso di lusso offre accademie sportive con star del settore, eccellenze enogastronomiche, ritiri spa curati da Irene Forte e esperienze sartoriali, garantendo il massimo del lusso per ogni ospite.

Reopening e Tradizioni Pasquali

Il resort riaprirà i battenti il 14 marzo, appena in tempo per celebrare le tradizioni e i sapori unici della Pasqua in Sicilia. Gli ospiti potranno godersi un sontuoso pranzo vista mare, partecipare a divertenti cacce alle uova tra gli ulivi la domenica e gustare un barbecue il lunedì di Pasquetta, alternandolo alla scoperta di angoli nascosti della Sicilia, come gli archi di Pane nel borgo di San Biagio Platani.

Sport e Accademie con le Star

Il Verdura Resort offre la possibilità di praticare una vasta gamma di sport e attività, con lezioni tenute da campioni del settore. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono la Football Legend Academy con Gianluca Zambrotta, le lezioni di tennis con Karel Novacek e Omar Camporese, e l’Academy di scherma con l’oro olimpico Elisa di Francesco.

Esperienze Uniche alla Valle dei Templi

La Valle dei Templi, celebre sito archeologico con i suoi magnifici templi dorici, nasconde anche un tesoro enogastronomico da scoprire. Gli ospiti avranno l’opportunità di visitare questo sito in esclusiva prima dell’apertura al pubblico e di gustare una colazione a km zero con vista sul mare.

Eccellenza Gastronomica e Eventi Speciali

Il resort valorizzerà ulteriormente la sua proposta gastronomica con l’aggiunta di un ristorante giapponese e un beach bar, oltre a serate evento dove lo chef Fulvio Pierangelini duetterà in cucina con chef special guests.

Golf di Livello Mondiale e Spa di Lusso

Il Verdura Resort vanta due campi da golf premiati e un Performance Institute certificato, offrendo un’esperienza unica per i golfisti di ogni livello. La pluripremiata SPA, immersa nella natura siciliana, offrirà trattamenti di lusso, mentre gli Irene Forte Retreats garantiranno un’esperienza trasformativa.

Esperienze Sartoriali e Attività Esclusive

Tra le nuove attività proposte ci sono il “StarSafari”, il sunset yoga e il club per sferruzzare a maglia. Gli ospiti potranno anche partecipare a escursioni in barca, giri a cavallo e molte altre attività organizzate dal team concierge del resort.

In conclusione, il Verdura Resort offre una vasta gamma di esperienze uniche per ogni ospite, garantendo una vacanza indimenticabile nel cuore della meravigliosa Sicilia.