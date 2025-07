La Compagnia del Val d’Akragas, dopo il successo in Francia e Belgio della settimana scorsa, e’ arrivata in Algeria nel Continente Africano per partecipare ad un evento internazionale sul Folklore nella città di Sidi Bel Abbes dal 10 al 15 luglio prossimo. La compagnia di Folklore e Tradizione Popolare partecipa ad una iniziativa sulle tradizioni dei popoli nella splendida città Algerina di Sidi Bel Abbes, tra minareti, moschee.

Il Val d’Akragas, rientrato da poche settimane da un Festival in Europa (Francia e Belgio), e’ pronto a sta vivendo questa ulteriore esperienza in terra Africana nella cittadina di Sidi Bel Abbès che ha origini dell’epoca ottomana anche se si è sviluppata con la colonizzazione francese.

La città che il Val d’Akragas visita e’ stata un importante centro militare, soprattutto come sede della Legione Straniera francese, che vi rimase fino all’indipendenza dell’Algeria nel 1962. Il Gruppo Agrigentino invitato dall’Istituto Italiano di Cultura di Algeri, d’intesa con l’Ambasciata d’Italia, rappresenta il nostro Paese ad un Festival Internazionale ed offrirà momenti di spettacolo sulla cultura popolare siciliana.

Sono previsti, durante il soggiorno, diversi momenti di spettacolo ed incontri, con il Ministero della Cultura Algerino e Ministro del Turismo per sugellare, attraverso il patrimonio culturale e musicale della terra di Sicilia, i sentimenti di amicizia tra due città Akragas e Sidi Bel Abbes. Donato al museo nazionale un costume tradizionale in rappresentanza del nostro Paese.

