Continua il viaggio della compagnia del Val d’Akragas che sta facendo tappa in questi giorni a due importanti Festival internazionali di Folklore nella città di Saint Ghisland in Belgio e Anor in Francia. Una bellissima esperienza stanno vivondo i 23 ragazzi agrigentini insieme agli altri gruppi folkloristici. Una perfetta organizzazione con circa 10 gruppi internazionali, altamente professionali, provenienti dal Sud America, Asia e da molti altri Paesi europei tra cui il Val d’Akragas in rappresentanza dell’Italia.

Tutti quanti impegnati, con turni di riposo, durante le giornate trascorse anche in un parco meraviglioso immerso nel verde e nella natura. Un Festival giunto alla 39^ edizione che si finanzia quasi interamente da sponsor ed un contributo pubblico che copre il 30% delle spese complessive mentre il resto è coperto dalle entrate al Festival. Una macchina organizzativa incredibile che coinvolge oltre 300 volontari, moltissimi anziani che rappresentano la vera forza del Festival.

Previste, come sempre, le visite a monumenti, Musei e Chiese nelle città che ospitano il Festival con momenti di svago e tanto divertimento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp