Il trofeo dell’Italia campione d’Europa in esposizione al teatro Pirandello

La prestigiosa coppa d’Europa vinta dalla nazionale di Mancini a Londra nel 2021 ed alzata al cielo da capitan Chiellini approda ad Agrigento e precisamente nel teatro Pirandello in compagnia di altre due coppe d’Europa. I trofei sono esposti dalle 15 alle 18 di oggi, 25 maggio, nel foyer del Teatro Pirandello ed il pubblico può accedere per fare delle foto con la prestigiosa coppa d’Europa e le coppe d’Europa di calcio a 5 vinte dalla nazionale italiana di calcio a 5 nel 2003 e nel 2014. Un bel modo di far rivivere a tifosi e appassionati quelle notti magiche che, partita dopo partita, l’11 luglio del 2021 hanno portato i nostri Azzurri al titolo di Campioni d’Europa. Questi importanti trofei arrivano ad Agrigento con la determinazione dal presidente del comitato regionale della LND Sicilia, Sandro Morgana, che in sinergia con il presidente della Figc LND di Agrigento , Angelo Caramanno, hanno organizzato l’evento. Una giornata di festa, dunque, oggi, in città, che ha avuto inizio questa mattina con un incontro-dibattito con gli studenti, alla presenza delle autorità e del mondo dello sport, moderato dal giornalista Ars Mauro Sarrica e dalla speaker radiofonica Miriam Di Rosa, sul tema: “No alla violenza e al razzismo negli stadi”. Il calcio agrigentino è in continua crescita e l’evento oltre a dare lustro alla provincia ha permesso di parlare con gli studenti che sono i futuri calciatori, allenatori, dirigenti e tifosi, per lanciare messaggi positivi, perché il calcio va vissuto nei campi e negli stadi in maniera composta, perché la violenza genera solo violenza”, commenta il presidente Figc di Agrigento Angelo Caramanno.