Il tragico incidente di San Leone, vittima amante del ballo e del karaoke

Il 74enne Juan Carlos Nestoa Acosta (nella foto), argentino, ma da tempo residente nell’Agrigentino, precisamente a Favara, morto nell’incidente stradale avvenuto in viale Emporium, alle porte di San Leone, era un ex pilota d’aereo in pensione.

Era molto conosciuto ad Agrigento e Favara. Si era stabilito da anni in provincia, ed era una persona che amava la compagnia.

In pensione da tempo, soprattutto il fine settimana era facile incontrarlo in qualche sala da ballo, o in locali, che organizzavano il karaoke.

L’uomo era in sella ad una Aprilia Sr che, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Locale, ha sbattuto contro una Cinquecento L, condotta da un 48enne, che ha cercato d’evitare l’impatto.