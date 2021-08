Il tragico incidente di Maddalusa, brutti traumi per i due centauri

Sono ricoverati con brutti traumi i due conducenti degli scooter rimasti gravemente feriti nel tragico scontro, avvenuto lunedì sera, lungo la statale 640, nei pressi di contrada “Maddalusa”, costato la vita al muratore Michele Terrasi, cinquantenne, di Agrigento. La vittima viaggiava a bordo di una Honda Sh 125, insieme al genero, un trentenne. Il giovane adesso si trova in un letto dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato un trauma cranico, e i medici che sono intervenuti chirurgicamente, lo hanno sedato più volte. Non verserebbe in pericolo di vita.

Al nosocomio di contrada “Consolida” è ricoverato, ma in condizioni meno gravi, anche il conducente dell’altro mezzo a due ruote, un quarantenne, agente di commercio, anche lui di Agrigento, che era alla guida di un Piaggio Beverly. I medici gli hanno diagnosticato delle lesioni. I due, sottoposti ad esami, sarebbero risultati con tracce di alcolici nel sangue. Le loro posizioni risultavano essere al vaglio dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento.