“Nonostante l’impegno costante che portiamo avanti ogni giorno sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione alla sicurezza stradale, ci troviamo ancora una volta a piangere una giovane vita spezzata. È un dolore che colpisce l’intera comunità, un dolore che si fa rabbia e impotenza, perché ogni vittima della strada è una sconfitta per tutti”. A parlare è Carmelina Nobile, responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aifvs Aps sede di Agrigento, nel commentare il tragico incidente stradale costato la vita al favarese Samuele Messina di appena 15 anni.

“Un’altra giovane vita finita sull’asfalto, un’altra famiglia distrutta. A nome mio personale e dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada – Aifvs Aps, sede di Agrigento -, esprimo il più profondo rammarico e cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Samuele. strappato troppo presto alla vita a causa dell’ennesimo incidente stradale – ha aggiunto Nobile -. Ai familiari di Samuele va il nostro abbraccio commosso e la nostra più sincera vicinanza. Ci stringiamo a loro in questo momento di immenso dolore, rinnovando il nostro impegno affinché tragedie come questa non si ripetano più”.

“Non possiamo rassegnarci. Non possiamo restare in silenzio. Dobbiamo continuare a lottare per una strada più sicura, per tutti. Nel ricordo di Samuele, e di tutte le vittime della strada, lanceremo presto un’iniziativa pubblica di sensibilizzazione nel nostro territorio, affinché la prevenzione non sia solo una parola, ma una responsabilità condivisa”, conclude la responsabile dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aifvs Aps sede di Agrigento.

