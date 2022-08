Il tragico incidente costato la vita a 15enne, il ferito trasferito ad Agrigento

Il quattordicenne licatese rimasto gravemente ferito, nell’incidente stradale avvenuto questa notte, in cui ha perso la vita il quindicenne Emanuele Piacenti, che era sullo scooter insieme a lui, è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Dopo le prime cure al ragazzo prestate al pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, poi ne è stato disposto il trasferimento ad Agrigento con l’autoambulanza. La diagnosi parla di fratture multiple agli arti. Le sue condizioni sarebbero gravi. Nel frattempo i poliziotti del Commissariato di polizia, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, dopo avere eseguito i rilievi di rito, hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente di via Torregrossa. A scontrarsi lo scooter su cui si trovavano i due ragazzini, ed una Fiat Panda.