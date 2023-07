Il pensionato ottantunenne di Favara che venerdì, ha tentato di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa, è ricoverato in condizioni stabili in Terapia intensiva all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. L’anziano viene tenuto in coma farmacologico dai medici.

Sul fronte delle investigazioni i carabinieri della Tenenza di Favara, e quelli del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno sequestrato la pistola semiautomatica, Beretta, calibro 7,65. Così come due serbatoi, il bossolo e l’ogiva ritrovati all’interno dell’abitazione.

I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nell’immobile del pensionato, e sono in corso accertamenti per individuare la provenienza dell’arma.