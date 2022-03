Il Teatro Pirandello per la pace

Un potente messaggio di solidarietà, una testimonianza di vicinanza; la musica come ponte di pace, un evento concreto per aiutare la popolazione dell’Ucraina che soffre gli orrori della guerra. Il Comune di Agrigento e la Fondazione Teatro Pirandello riuniscono interpreti siciliani per una serata all’insegna della musica e del suo linguaggio universale di unione: “Sicilia per la pace”, l’iniziativa lanciata dall’agrigentino Lello Analfino e condivisa anche dall’Assessorato Regionale al Turismo, è stata sposata da altri artisti. Il prossimo 19 marzo alle 20.30 , al Teatro Pirandello di Agrigento, si esibiranno in un concerto a più voci lo stesso Lello Analfino, Mario Venuti, Daria Biancardi, Marco Savatteri con la Casa del Musical, Osvaldo Lo Iacono, I Dioscuri, Polaroid ed una rappresentativa di gruppi folk agrigentini. Sul palco anche il giornalista di La7 Silvio Schembri e la Iena di Italia Uno Ismaele La Vardera. Il costo del biglietto è di 20 euro ed è possibile acquistare anche online, collegandosi sul sito www.fondazioneteatropirandello.it ; una novità assoluta questa per il teatro, attivata dalla nuova Amministrazione. Non solo l’acquisto dei biglietti, il cui ricavato sarà interamente destinato ai profughi ucraini, ma sarà possibile anche scegliere i posti. Info 0922.590220.