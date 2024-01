Federica Termini, giovane e determinata, è diventata un esempio di successo nel settore del benessere dopo aver completato il suo percorso di studi presso l’Euroform. La sua storia ispiratrice ci mostra come la passione e la formazione possono convergere per creare opportunità uniche e portare alla realizzazione dei sogni.

Percorso Formativo: Federica ha iniziato il suo viaggio presso l’Euroform, un istituto di formazione rinomato per il settore del benessere. Attraverso il suo impegno e la dedizione, ha conseguito la qualifica al terzo anno e il diploma tecnico al quarto anno. Tuttavia, il suo spirito ambizioso l’ha spinta a perseguire ulteriormente l’eccellenza, decidendo di intraprendere la strada per ottenere il diploma statale.

La Scelta di Euroform: Federica Termini sottolinea il ruolo fondamentale che Euroform ha giocato nel suo percorso formativo. “Ho frequentato l’Euroform per la professione che adesso svolgo. Una scuola che mi ha insegnato tanto, ma quello che dico sempre è: dove c’è passione c’è amore”, – afferma con convinzione. La scuola ha offerto a Federica non solo competenze tecniche di alto livello, ma anche un ambiente che ha alimentato la sua passione per il benessere.

Inizio della Carriera: Il punto di svolta per Federica è arrivato quando ha avuto l’opportunità di svolgere uno stage formativo presso la parrucchieria “Hair Creative Lab” di Morena Formica, situata in Via Roma 96 a Porto Empedocle. Grazie alla formazione ricevuta da Euroform, Federica ha affrontato lo stage con sicurezza e competenza, impressionando il team e guadagnandosi un contratto di lavoro regolare dopo aver conseguito il diploma.

Successo presso “Hair Creative Lab”: Attualmente, Federica Termini, 23 anni, è un membro stimato del team presso “Hair Creative Lab”. Il suo impegno, la sua competenza e la sua passione per il benessere hanno reso la sua transizione dalla formazione alla carriera, un successo. La parrucchieria stessa, grazie al contributo di professionisti qualificati come Federica, continua a mantenere alti standard di eccellenza nel settore.

Riflessione sull’Esperienza: Riflettendo sulla sua scelta di formarsi presso Euroform, Federica afferma: “Se tornassi indietro confermerei la mia scelta ‘Euroform’ per le tante opportunità e possibilità che mi ha dato e per aver reso il mio sogno realtà.” La sua testimonianza sottolinea l’importanza di scegliere un percorso formativo che non solo fornisca competenze tecniche, ma che alimenti anche la passione individuale.

La storia di Federica Termini è un esempio di come la formazione mirata e la dedizione personale possano aprire le porte a opportunità straordinarie. La sua esperienza presso Euroform e il successo ottenuto presso “Hair Creative Lab” sono testimonianza del fatto che dove c’è passione, c’è amore, e dove c’è impegno, ci sono risultati straordinari. Federica continua a ispirare coloro che seguono le proprie ambizioni nel settore del benessere, dimostrando che con la giusta formazione e determinazione, è possibile trasformare i sogni in realtà.