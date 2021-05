Il Sottosegretario Floridia e il deputato Cimino in visita a Racalmuto

Il sottosegretarioalla Pubblica Istruzione Barbara Floridia, accompagnata dal deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, ha visitato la cittadina di Racalmuto, conoscendo da vicino i luoghi e gli scritti di Leonardo Sciascia. Accompagnati dal sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia e dal sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza Barbara Floridia e Rosalba Cimino hanno visitato la Fondazione Sciascia, il teatro Regina Margherita, la scuola intitolata allo scrittore e il Castello di Racalmuto. “Sono contenta di aver visitato i luoghi di Sciascia, perché lui è uno dei padri costituenti della mia formazione – ha spiegato il sottosegretario alla Pubblica istruzione Barbara Floridia – sono orgogliosa di come la comunità sia riuscita a conservare e salvaguardare la memoria e di raccontare i preziosi doni che questa terra ha ricevuto. Ho visto con i miei occhi di come una comunità riesce a sfruttare ciò che ha avuto come un benessere vivente”. Nella visita della città la rappresentante del Governo e la deputata nazionale hanno avuto la possibilità di vedere l’esposizione dello scultore Giuseppe Agnello e gli altri luoghi cari a Leonardo Sciascia. “Sono davvero soddisfatta dall’attenzione posta dal nuovo sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia nei confronti del nostro territorio – ha spiegato al termine dell’incontro Rosalba Cimino, componente della Commissione cultura alla Camera – e in particolar modo dell’attenzione dedicata alla Fondazione Sciascia e al suo grande patrimonio, di valore inestimabile dal punto di vista culturale. L’onorevole Floridia ha mostrato interesse e curiosità verso la cittadina di Racalmuto, dicendosi anche interessata alle iniziative organizzate per celebrare il centenario della nascita dello scrittore”.