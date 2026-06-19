Il capo della Protezione civile e commissario nazionale per l’emergenza idrica Fabio Ciciliano oggi ha fatto tappa alla Prefettura di Agrigento per coordinare la logistica in vista della visita di Papa Leone a Lampedusa sabato 4 luglio. Ciciliano ha parlato anche dei problemi del sistema idrico.

“La gestione dell’acqua non si fa in estate – afferma Ciciliano -, l’emergenza si gestisce durante i mesi invernali e quindi adesso si lavora. Ci auguriamo che nel volgere di qualche mese la soluzione strutturata e organizzata venga messa a terra. Le reti, è inutile nasconderci, sono reti che per diversi decenni, non sono state manutenute”.

“Tengo solo a dire – conclude -, che acqua pubblica non significa acqua gratuita, perché la gestione di chi pompa acqua e chi la trasporta fino ai rubinetti delle case ha dei costi che devono essere sostenuti dalla collettività”. Al tavolo presenti anche i vertici di Aica.

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