Il sindaco Valenti: “L’amministrazione comunale al fianco della marineria”

“L’Amministrazione comunale condivide il disagio e le preoccupazioni dei lavoratori della marineria di Sciacca, e ne sostiene le ragioni della protesta nei confronti delle restrizioni imposte nel corso del tempo dall’Unione Europea”.

Lo dichiara il sindaco di Sciacca Francesca Valenti alla vigilia della manifestazione nazionale promossa dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, con manifestazioni programmate domani tra Mazara del Vallo e Venezia. “I nostri pescatori – aggiunge il sindaco Francesca Valenti – rappresentano, per la città uno dei principali settori produttivi, oltre che una tradizione che identifica l’immagine stessa di Sciacca”. Nel dirsi assai preoccupata per il destino stesso di un comparto economico sempre più vessato da misure e limitazioni che ne impediscono la capacità di lavoro (dai numerosi tratti di mare del Canale di Sicilia interdetti alla pesca ad un aumento a dir poco inaudito del numero di giornate di fermo tecnico imposte a livello comunitario), il sindaco Francesca Valenti evidenzia come “la battaglia dei pescatori sia una battaglia che deve vedere l’intera città protagonista” assumendo l’impegno a “rappresentare tutta la preoccupazione della marineria per il proprio futuro, nei confronti dei deputati europei del Partito Democratico e degli altri partiti politici”. Il sindaco di Sciacca invoca il buonsenso: “Qualsiasi provvedimento adottato va concertato con le attività produttive. Così fino ad oggi non è stato. Le restrizioni imposte dall’Unione Europea, volte evidentemente alla tutela ambientale e alla riproduzione della fauna ittica, devono tenere conto della necessità di dare risposte ad un comparto economico che, in una fase complicatissima come quella che stiamo affrontando, riesce a garantire ancora un numero significativo di posti di lavoro, il cui mantenimento non può essere messo a repentaglio”.