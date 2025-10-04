“Sta circolando la notizia del ritrovamento della nostra concittadina Marianna Bello, ma è purtroppo una circostanza che non ha alcun riscontro ufficiale. Sono sul campo insieme ai soccorritori e purtroppo devo smentire formalmente la notizia. Rispettiamo il dolore di una famiglia, non diffondete notizie se non siete sicuri”. Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, sulla falsa voce del ritrovamento della trentottenne Marianna Bello. In pochi minuti messaggi, video e post social hanno alimentato il caos. La voce si è propagata con estrema velocità, raggiungendo interi quartieri e gruppi cittadini nel giro di pochissimi istanti.

