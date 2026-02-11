Nessun crollo si è verificato alla scuola media Pirandello in via Acrone ad Agrigento. A fare chiarezza il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dopo alcune voci circolate in città. Il primo cittadino smentisce senza alcuna riserva quanto circolato in giro, definendole come false e destituite di ogni fondamento. Aggiunge che l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali azioni legali per procurato allarme, inclusa la possibilità di presentare denuncia alle autorità competenti, a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei minori.

“Già lunedì scorso i nostri tecnici – afferma in una nota il sindaco di Agrigento – hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dell’edificio, che non è risultato assolutamente compromesso per ciò che ne riguarda la sicurezza e la stabilità. Si è semplicemente provveduto allo scrostamento della pittura, che è stata corrosa dalle condizioni meteo avverse che stanno interessando il territorio in questi giorni. Lo stato del soffitto non risulta assolutamente compromesso. Non appena cesserà l’ondata di maltempo, sarà impermeabilizzata la parte interessata del soffitto”.

“Non è stata intaccata la stabilità dell’immobile. Nulla è variato. Domani mattina saremo impegnati in una riunione operativa con le parti interessate, e si discuterà delle eventuali condizioni di criticità”, conclude il primo cittadino. L’intervento all’istituto Pirandello, peraltro si è trattato di un intervento programmato di manutenzione ordinaria ai fini della sicurezza relativo appunto ad una circoscritta porzione di soffitto che non risulta interessata dalla presenza di banchi sottostanti, essendo l’aula molto ampia.

“Ed ancora – conclude il sindaco Miccihcé – mi corre l’obbligo di rappresentare che interventi di questa tipologia hanno interessato anche altri plessi del nostro Istituto, configurandosi come interventi di manutenzione ordinaria successivi alle recenti precipitazioni piovose”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp