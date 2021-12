Il sindaco Micciché lancia un appello ai giovani: “Se siete stati in contatto con positivi rimanete a casa”

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha rivolto un appello accorato a tutti i giovani soprattutto in vista della notte di Capodanno nella speranza che prevalga il buon senso. L’aumento dei ragazzi risultati positivi richiede da parte di tutti vero senso di comunità, di responsabilità, maggiore rigore, rispetto delle regole. “Accorato appello ai ragazzi e non solo, come sindaco e come medico- scrive Micciché-. Ci sono tantissimi giovani “positivi in trattamento domiciliare” o in isolamento fiduciario perché contatti di positivi. Se siete stati in contatto con “positivi”, rimanete a casa e provvedete a fare il tampone molecolare. Vi esorto cari concittadini al rispetto delle norme a tutela della salute di tutti.”

218 gli attuali positivi nella città di Agrigento, numeri contenuti nel report dell’Asp del 26 dicembre.