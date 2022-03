Il sindaco Micciché: “Entro il 2023 Agrigento avrà il Prg”. Focus su relazione annuale e rigassificatore

“Entro il 2023 Agrigento avrà il suo piano regolatore generale”. Parola di Francesco Micciché. Il primo cittadino lo ha assicurato nel corso del suo intervento al convegno di ieri, 17 marzo, sulle infrastrutture organizzato dall’ordine degli architetti di Agrigento. “Abbiamo dato l’incarico per la vas, valutazione ambientale strategica, che bloccava l’iter burocratico- ha detto- finalmente andrà a gara, verrà dato l’incarico, si porterà alla Regione e penso che nel giro di 7 -8 mesi Agrigento potrà avere il suo Prg.Ho fatto delle rotazioni dirigenziali, perché è assurdo che un avvocato potesse reggere l’urbanistica che adesso sarà diretta dall’architetto Gaetano Greco, una mente storica dell’ufficio tecnico del comune di Agrigento. Inoltre, stiamo dando l’incarico a dei tecnici esterni che amano e conoscono bene l’urbanistica.”

Sulla mancata relazione annuale di sindaco e giunta contestata da codacons, che ha anche chiesto un intervento da parte della Regione , Micciché risponde in una intervista a TVA e afferma: “Non c’è alcun impedimento ostativo ma è un continuo lavorare e quando sono pronto per farla arriva sempre qualcosa di nuovo”. Il rigassificatore a Porto Empedocle, per il quale è in atto un aperto dibattito, è un altro argomento affrontato dal sindaco di Agrigento: “Sono contrario- tuona- a qualsiasi forma di inquinamento ambientale, sto riprendendo le posizioni dei miei predecessori , ho dato anche mandato all’ufficio tecnico di fare ricorso a seguito di alcune sentenze che sono uscite. I fatti mi daranno ragione.”