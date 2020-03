“Il Governo nazionale intervenga subito per aiutare tutti coloro che sono costretti in casa senza alcun reddito. Da sindaci con la Caritas e le associazioni di volontariato, stiamo cercando di tamponare la situazione . Ma occorre immediatamente che si individuino forme di assistenza di immediato accesso per consentire a tutte le famiglie in difficoltà di poter vivere in questi giorni di grande emergenza “ .