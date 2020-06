Il sindaco Leonardo Lauricella saluta e ringrazia il Reggimento logistico Aosta di Palermo per il prezioso servizio svolto nel territorio di Siculiana.

Il sindaco Leonardo Lauricella ha ricevuto presso la sede del comune il Capitano Riccardo Trabbona e un suo collaboratore, in rappresentanza del Reggimento logistico Aosta di Palermo che da diversi mesi ha svolto nel territorio di Siculiana un’ intensa attività di controllo lungo le coste della riserva naturale Torre Salsa e nel centro di accoglienza ex Villa Sikania. Un lavoro reso necessario in occasione dei frequenti sbarchi fantasma.

“Una presenza quella dell’esercito discreta ma essenziale, percepita e apprezzata dalla cittadinanza, soprattutto durante l’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus”. Queste le parole del sindaco Lauricella che, nella circostanza, ha donato al Capitano Trabbona una riproduzione in vetro-ceramica raffigurante la Torre dell’Orologio e il Monumento ai Caduti.

Il Capitano a sua volta ha donato al Comune uno stemma del loro Reggimento, comunicando che la divisione da lui comandata verrà sostituita da un’altra divisione e da un nuovo Capitano. Il Sindaco, sempre disponibile alla collaborazione tra le istituzioni, ha ringraziato a nome di tutta la comunità tutti i soldati che hanno svolto servizio in questi mesi.