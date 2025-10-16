“Mi hanno purtroppo riferito che ci sarebbero persone che raccontano di aver avviato una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Marianna Bello. Non esiste al momento alcuna raccolta autorizzata”. Lo scrive in una nota il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.
“Diffidate quindi da chiunque vi chieda soldi per questa finalità. Qualora i familiari lo riterranno necessario, sarete informati attraverso i canali ufficiali – conclude il primo cittadino -. Grazie a tutti coloro che si sono dichiarati comunque subito pronti a contribuire”.
La donna è dispersa dall’1 ottobre scorso. Le ricerche di vigili del fuoco, protezione civile, forse dell’ordine e volontari, vanno avanti senza sosta.
