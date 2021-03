Il sindaco affida Agrigento alla Madonna Pellegrina

Agrigento ha ospitato la Madonna Pellegrina e il sindaco, Franco Micciché, nella Basilica Cattedrale, a conclusione di questo grande evento di grazia, su invito del Volontariato Vincenziano, ha voluto affidare alla Madonna Pellegrina, a nome di tutti, in particolare per quanti non erano presenti, “tutta la nostra comunità, le nostre sofferenze, le nostre richieste. Grazie a Sua Eccellenza Mons. Damiano – continua il primo cittadino- per aver condiviso con tutti noi questo momento, grazie al Volontariato Vincenziano, che instancabilmente, giorno dopo giorno, si occupano dei nostri fratelli e sorelle che in questo momento sono in difficoltà economica e non solo. Infine grazie a padre Mario, missionario Vincenziano che ci ha permesso di poter vivere questo momento.”