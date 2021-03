Il simulacro della Madonna della Medaglia Miracolosa “saluta” Agrigento: celebrazione in diretta dalla cattedrale

Celebrazione Eucaristica alle 18 in cattedrale , ad Agrigento, presieduta dall’Arcivescovo coadiutore, mons. Alessandro Damiano, davanti il simulacro della Madonna della Medaglia Miracolosa. La statua è ad Agrigento da ieri , in occasione del 190esimo anniversario della sua apparizione. Papa Francesco ha recentemente benedetto la statua che raffigura Maria apparsa a santa Caterina e le ha messo al collo la corona del Rosario. La celebrazione in cattedrale è trasmessa in diretta sul canale 96 di Agrigentotv , su Radio Diocesana concordia e sul Canale YouTube della Basilica Cattedrale: https://youtu.be/U6Gad4ayJtQ