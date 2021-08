Il Sicani Creative Festival scalda i motori e lancia la call “invasioni creative nel Borgo”

Cultura, creatività e impresa per la rigenerazione dei territori: ecco gli elementi chiave dell’imminente Sicani Creative Festival. Una kermesse culturale che si snoda in due fasi: una di

coinvolgimento dei giovani del territorio in un percorso di formaz ione e l’altra di realizzazione vera e propria del Festival.

Si parte il prossimo 9 agosto e poi l’11, il 23, il 25 e il 2 e 6 settembre prossimi. Sette laboratori pensati per accrescere le competenze trasversali nell’ambito turistico – culturale rivolti a giovani under 30 residenti nei Comuni di Prizzi, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Cianciana, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro che abbiano voglia di imparare e di confrontarsi con i social media, il teatro, l’arte, il turismo esponenziale. Nello specifico, sono previsti: laboratorio teatrale, a cura dell’Accademia le Muse; laboratorio di arte e pittura, curato da Carmelo Nicotra; laboratorio il SUD VOLA, sulle nuove forme di imprenditorialità, a cura di Alessandro Cacciato; laborator io di riscoperta del territorio, a cura di Pierfilippo Spoto; laboratorio “Build your own city”, a cura di Andrea Bartoli; laboratorio Inst— destination – Storytelling, a cura di Melting Pro; laboratorio “Insta destination” – Social media strategy , a cura di Daniela Frenna. Florinda Saieva, founder di Farm Cultural Park, tra le organizzazioni promotrici del progetto commenta :

“È un’occasione resa ancora più straordinaria dall’opportunità di mettere in pratica subito le nozioni apprese durante le setti mane del Festival. I partecipanti potranno esprimere la propria preferenza durante il percorso e decidere in che ambito impiegarsi per la realizzazione della kermesse: se affiancare i responsabili della produzione, della comunicazione, della logistica, e altro ancora ”. Il progetto, vincitore del bando “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura prevede un calendario di eventi ricco e coinvolgente: concerti, mostre, presentazioni di libri. Sarà un Festival itinerante e interessante, per far conoscere al mondo l’area dei Sicani sotto una luce diversa. Da non per d ere “Le strade di Dedalo”, installazioni pubbliche partecipate

a cura di 7 artisti della s cena italiana della street art, che dedicheranno un’opera a ciascun borgo.

Sicani Creative Festival è aperto a tutti, e finalizzato a promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori in cui si celebra, attivando e riscoprendo i vecchi saperi e reinterpretandoli in chiave contemporanea.Tra i Partner dell’iniziativa che affiancano i Comuni coinvolti ci sono Farm Cultural Park, Val di Kam, Gal Sicani, ma la rete delle associazioni che si spenderanno per “Sicani Creative festival” è ampia e articolata e coinvolge diverse eccellenze del territorio.

La call per i laboratori è aperta fino a sabato 7 agosto e per partecipare basta compilare il form

che trovate su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti – call – invasioni –