Il segretario generale della Camera di commercio va in pensione

AGRIGENTO. Dal 31 dicembre il dottor Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di commercio di Agrigento, va in pensione. In servizio alla Camera di commercio da 31 anni, ha trascorso gli ultimi 15 nel ruolo apicale di Segretario generale, dopo avere coordinato da dirigente importanti servizi.

“Ha accompagnato l’ente camerale – sottolinea il commissario straordinario dell’Ente Giuseppe Termine – in anni di grandi cambiamenti, attraverso riorganizzazioni rese necessarie dalle disposizioni normative che nel tempo si sono succedute e, non da ultimo, dalla rivoluzione digitale, che ha visto gli uffici camerali in prima linea nella diffusione delle opportunità e delle innovazioni per le imprese. Oggi – continua il commissario Termine – tutto il personale dipendente lo saluta con stima e simpatia per la passione e l’impegno profusi nel suo lavoro. In questi mesi, nei quali è stato al mio fianco, mi è stato possibile conoscerne e apprezzarne la competenza, i valori profondi, la capacità di instaurare veri rapporti di amicizia anche all’interno del contesto lavorativo, oltre alla disponibilità e l’apertura al dialogo e al confronto con i colleghi, accompagnati anche dalla fermezza delle decisioni. Durante la sua vita lavorativa – conclude Giuseppe Termine – è stato guidato dalla giusta prospettiva nell’affrontare i problemi senza farsene travolgere. Se la squadra della Camera di commercio in questi anni, ha saputo restare sul campo, nonostante i tanti cambiamenti e difficoltà, il merito va indubbiamente anche a chi, avendo giocato i vari ruoli, ne ha poi assunto la guida”..