“Siamo orgogliosi dell’atto di coraggio compiuto da un nostro iscritto, Alessandro Rizzo e dalla moglie Rossana Castaldo che, tuffandosi in acqua in piena notte, giovedì scorso, hanno salvato tre ragazzi che stavano rischiando di annegare nelle acque di San Leone”. Lo afferma il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola. “Gesti del genere – aggiunge La Mendola – dimostrano la solidarietà, lo spirito civico e il coraggio dei due cittadini che non hanno esitato a sfidare il buio della notte e il mare agitato per salvare tre vite umane”. La coppia nonostante il buio e il mare agitato, ha lasciato la loro casa, sono corsi in spiaggia e si sono tuffati per salvarli. Alessandro ha portato a riva un giovane, Rossana, con una forza straordinaria, gli altri due, uno già in ipotermia.

