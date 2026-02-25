Una ferita della storia che si ricuce nel segno della consapevolezza nazionale. Giovedì 26 febbraio, alle ore 15:30, la Villa Comunale “Falcone-Borsellino” di Siculiana ospiterà la cerimonia di inaugurazione del monumento dedicato a Gerlando Vasile, cittadino siculianese vittima delle Foibe, e ai tanti siciliani caduti o esuli dal confine orientale. Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Zambito in collaborazione con l’Unione degli Istriani, trova la sua anima nella figura della signora Rosa Vasile.

Esule istriana e figlia di Gerlando, Rosa ha dedicato la vita alla ricerca della verità sulla fine del padre. Oggi, all’età di 92 anni, vedrà finalmente il nome di suo padre scolpito nella pietra del suo paese d’origine, realizzando il desiderio di riportarlo idealmente a casa.

“Questo monumento non è un atto di parte, ma un atto di giustizia e di onestà verso la nostra storia – dichiara il sindaco Zambito -. La determinazione della signora Rosa, che a 92 anni testimonia con lucidità un dramma a lungo taciuto, ci ha spinto a creare un luogo della memoria che appartenga a tutti i cittadini, oltre ogni divisione ideologica”. La solennità dell’evento sarà arricchita dai contributi musicali del Coro “Magnificat” di Agrigento e della Banda Musicale “V. Bellini” di Siculiana, che accompagneranno i momenti salienti della scopertura del monumento e della benedizione.

Interverranno: Giuseppe Zambito, sindaco di Siculiana; Salvatore Caccamo, prefetto di Agrigento; Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento; Massimiliano Lacota, presidente dell’Unione degli Istriani; Piero Fassino, deputato; Roberto Menia, senatore della Repubblica e primo firmatario della legge per l’istituzione del giorno del ricordo. Alla manifestazione prenderanno parte le massime autorità civili e militari della provincia, i Sindaci del territorio e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Garibaldi”, ai quali sarà affidato il compito di custodire questo nuovo presidio di memoria civile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp