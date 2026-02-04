Il ricordo di Calogero Mannino: «Piero Vecchio, politico di ideali e uomo vero»

La scomparsa di Piero Vecchio suscita dolore e partecipazione anche nel mondo politico siciliano. A ricordarlo è Calogero Mannino, già protagonista della stagione più intensa della Democrazia Cristiana nell’Isola, che affida a una riflessione personale il suo saluto a una figura che ha segnato la vita pubblica agrigentina.

«Colgo questa notizia con grande tristezza – scrive Mannino –. Piero Vecchio, figlio di un padre indimenticabile come dirigente delle PP.TT. e sindacalista, si è formato come politico valente, animato da una forte tensione ideale». Un percorso politico costruito nel tempo, fondato su solide capacità organizzative e su un tratto umano che Mannino definisce «sempre cordiale, capace di attrarre e aggregare». All’interno della Democrazia Cristiana, Vecchio fu un esponente stabilmente collegato alla linea politica della sinistra Dc, guidata dallo stesso Mannino. «Ma soprattutto – sottolinea – siamo stati amici. E Piero sapeva esserlo davvero». Un’amicizia che andava oltre le appartenenze e si fondava sulla lealtà personale.

Nel corso della sua attività amministrativa, Piero Vecchio ricoprì responsabilità importanti, esercitate sempre con serietà ed efficacia. «Aveva amore per la città – ricorda Mannino – e nell’esercizio del mandato politico portava un impegno autentico, mai formale». Un tratto che, secondo l’ex ministro, rifletteva pienamente il carattere dell’uomo, prima ancora che del politico: marito, padre di famiglia, riferimento morale. Nel ricordo emerge anche la dimensione più intima: «È stato un esempio per la sua ispirazione morale e religiosa», scrive Mannino, richiamando una fede vissuta come fondamento etico, non come esibizione.

«L’ineluttabilità del limite della vita – conclude – può essere accettata solo nel segno della speranza che la fede motiva. Ma il rimpianto per Pierino resta forte, profondamente sentito». Da qui la vicinanza alla famiglia, ai figli, al genero Angelo, e l’unione alla loro preghiera di requiem. Un ricordo che restituisce il profilo di un uomo e di un amministratore che ha vissuto la politica come servizio, lasciando un segno umano prima ancora che pubblico.

I funerali sono fissati per, mercoledì 4 febbraio, alle 16,30 nella chiesa di San Vito ad Agrigento. Dopo la funzione religiosa la salma sarà accompagnata al cimitero di Bonamorone.

