Lo scorso 5 febbraio è tornato alla casa del Padre il Dottor Antonino Piruzza, storico farmacista di Aragona. Il Dottore Piruzza era molto noto ed apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Nato a Montallegro, nel 1969, dopo la laurea si era trasferito nel piccolo paese agrigentino dove ha acquistato una farmacia. Sposato con l’ insegnante Maria Puma e padre di Innocenzo ed Igor, entrambi farmacisti, si è distinto anche per la sua allegria e simpatia. Dal 2006 al 2009 si è trasferito insieme al figlio Igor, a Cento dove ha acquisito una seconda farmacia. Sempre disponibile ha partecipato attivamente alla vita religiosa della sua comunità anche come membro della confraternita di San Giuseppe. All’ amico Igor e a tutti familiari va il cordoglio del direttore e di tutto lo staff di Agrigentooggi.