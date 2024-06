Sono due gli operai trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” in seguito al ribaltamento di un mini escavatore avvenuto, nel pomeriggio di ieri, lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo, all’altezza di contrada “Minaga”, proprio di fronte ad un noto supermercato.

Il 56enne, che si trovava alla guida del mezzo incidentato, è giunto in codice giallo, e il suo collega 53enne trasferito in codice rosso. Entrambi non dovrebbero essere in pericolo di vita. Quando il mini escavatore si è ribaltato, l’operaio è rimasto incastrato nel gabbiotto del mezzo. A liberarlo sono stati i soccorritori del 118.

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Agrigento e i carabinieri della Radiomobile e della Tenenza di Favara si sono occupati delle indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro. (Foto Agrigento Oggi).