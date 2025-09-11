Un viaggio tra memoria, immagini e parole per rendere omaggio a una delle figure più significative della scena culturale agrigentina. La Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento, con il sostegno della Regione Siciliana, dedica la serata di venerdì 12 settembre 2025, alle ore 21:00, a Nino Bellomo, artista che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita culturale e teatrale del territorio.

L’appuntamento, dal titolo “Il respiro dell’arte – Omaggio a Nino Bellomo”, si svolgerà nell’Atrio del Teatro Pirandello e sarà l’occasione per ripercorrere, attraverso racconti, testimonianze e suggestioni visive, il profilo umano e artistico di un uomo che ha contribuito in maniera determinante a far crescere e a valorizzare il teatro e la cultura siciliana.

La serata rientra nel ciclo “Sogni & Storie – La vita in scena”, un progetto pensato per celebrare i grandi protagonisti dell’arte e della cultura, intrecciando ricordi personali e narrazioni collettive in un unico racconto corale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, per permettere a tutta la comunità di partecipare a un momento che si preannuncia intenso e carico di emozione.

