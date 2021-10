Il Real basket comincia l’avventura in Serie C Silver, Parla il presidente Alessandro Bazan. A suggellare il tutto c’è la Fortitudo Agrigento che garantirà pieno sostegno grazie al neonato progetto “Fortitudo Academy”. Si tratta di una vetrina d’eccellenza per alcuni giovani promettenti del vivaio biancazzurro che già sono in prima squadra.